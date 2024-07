Kolikšne odškodnine bo država plačala Triglavu, Vzajemni in Generaliju zaradi zamrznitve cen Finance Ponudbo sta že sprejela Triglav in Vzajemna, Generali naj bi jo do konca tedna. S tem se odpovedujejo sodnim zahtevkom iz naslova škode zaradi zamrznitve cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

