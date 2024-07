V Franciji zaradi očitkov spolnih zlorab pridržali režiserja Jacquesa Doillona in Benoita Jacquota RTV Slovenija V Parizu so režiserja Jacquesa Doillona in Benoita Jacquota pridržali zaradi očitkov spolne zlorabe. Zaslišanje o domnevnih zlorabah poteka prav v obdobju, ko se je francoska filmografija znašla pod obtožbami, da je bila dolga leta krinka za zlorabe.

