Ismail Kadare RTV Slovenija Literarno delo sem ustvaril v času dveh diametralno nasprotnih političnih sistemov: tiranije, ki je trajala 35 let, in 20 let svobode. V obeh primerih je stvar, ki bi lahko uničila literaturo, ista: samocenzura.

