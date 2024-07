Evropska komisija: Meta krši DMA Slo-Tech Avtor Matej Huš Evropska komisija je predhodno ugotovila, da Meta krši Akt o digitalnih trgih (DMA). Model, po katerem lahko uporabniki bodisi soglašajo z oglaševanjem glede na zbrane osebne podatke bodisi se temu izognejo s plačilom (pay or consent), je nezakonit. Meta je na Instagramu in Facebook tovrstni model uvedla lani, da bi s tem izpolnila novo evropsko zakonodajo. Komisija je to potezo proučila, saj je o...

