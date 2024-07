Regulirana cena 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja se je opolnoči podražila za 3,4 centa na 1,479 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 5,2 centa na 1,507 evra, kurilno olje pa za 5,6 centa na 1,145 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 15. julija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Marže trgovcev so v skladu z vladno ured ...