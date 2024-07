Dallas Mavericks in Klay Thompson sta se dogovorila, Tatumu se obeta rekordna pogodba Sportal Dallas Mavericks in Klay Thompson, ki je s Stephom Curryjem tvoril udarno navezo v Golden State Warriorsih, sta se dogovorila za sodelovanje. 34-letni branilec bo po poročanju ESPN v naslednjih treh sezonah prejel 50 milijonov dolarjev oziroma 46,6 milijona evrov. Boston Celtics in Jayson Tatum pa naj bi bila tik pred podpisom najbolj donosne pogodbe v zgodovini. Njegovi delodajalci naj bi mu pon...

Sorodno





















Omenjeni Dallas Mavericks

Golden State Warriors Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Josip Iličić

Luka Dončić

Robert Golob