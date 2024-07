SPIRIT Slovenija tudi letos na vodilnem svetovnem sejmu kolesarske industrije Avto.info 2. 7. 2024 - Jutri se v Frankfurtu pričenja sejem EUROBIKE, ki velja za enega največjih in najpomembnejših kolesarskih sejmov na svetu. Na njem bo na skupnem razstavnem prostoru pod okriljem SPIRIT Slovenija svoje najnovejše izdelke, storitve in rešitve za kolesarsko industrijo in mobilnost predstavljalo tudi šest slovenskih podjetij. Organizatorji sejem EUROBIKE predstavljajo kot osre...

Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Josip Iličić

Janez Janša

Luka Dončić