Vzhod Hrvaške zajelo neurje s točo, težave zaradi vremena tudi v BiH-u in Srbiji RTV Slovenija Hrvaško so ponoči prizadele obilne padavine z močnim vetrom, ki jih je ponekod spremljala toča. O močnejših padavinah poročajo tudi iz sosednje Bosne in Hercegovine ter Srbije, kjer največ dežja pričakujejo danes.

