V kibernetskem napadu na zagrebški klinični center (KBC Zagreb) v četrtek so bili po navedbah podjetja HacManac ukradeni različni podatki, med drugim o bolnikih, zdravniških pregledih in preiskavah. Odgovornost so pri podjetju pripisali hekerski skupini LockBit 3.0, ki naj bi zahtevala odkupnino za ukradene podatke.