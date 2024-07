Slaviša Stojanović: Celotna slika EP je odlična. Ne samo za reprezentanco, pač pa za slovenski nogomet. Sportal "Cmok v grlu, ker smo na neki način imeli vse v svojih rokah, a ne bi delal tragedije, treba je pogledati celotno sliko, ki pa je odlična. To prvenstvo je dober temelj, na katerem se lahko gradi. Fantje so lahko ponosni, pa ne samo zato, ker so se borili in dali vse od sebe, pač pa so lahko ponosni na to, da so bili konkurenčni preostalim ekipam. Nogometno Slovenijo so postavili na evropski zemlje...

Sorodno

Omenjeni Slaviša Stojanovič

UEFA Euro Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Oblak

Luka Dončić

Josip Iličić

Robert Golob