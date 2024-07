'Kdo je navijač z Messijevim dresom za vrati Oblaka, ki je zmedel Ronalda?' 24ur.com Splet je preplavila fotografija navijača, ki je na tekmi osmine finala med Slovenijo in Portugalsko na tribuni za vrati Jana Oblaka, kjer so gospodovali slovenski navijači, pred izvajanjem prostega strela Cristiana Ronalda, visoko dvignil belo-moder argentinski dres s številko 10, ki pripada dolgoletnemu Ronaldovemu rivalu Messiju. Ronaldov strel je letel preko Oblakovih vrat in splet se sprašuje...