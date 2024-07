Judi Dench in Sian Phillips prvi ženski v elitnem londonskem klubu 24ur.com Britanski igralki Judi Dench in Sian Phillips sta postali prvi ženski članici elitnega in enega najstarejših londonskih zasebnih klubov Garrick, poroča časnik Guardian. Maja so namreč moški člani izglasovali, da se lahko klubu pridružijo tudi ženske.

