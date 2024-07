Dejan Dogaja s prvo avtorsko pesmijo: Tega od mene marsikdo ni pričakoval #video SiOL.net Dejan Dogaja je s svojim bendom predstavil novo skladbo Obljubim, za katero so posneli tudi videospot. Gre za njegovo prvo avtorsko skladbo, za katero je napisal melodijo in besedilo. "Verjamem, da takšne pesmi od mene marsikdo ni pričakoval," je povedal glasbenik in dodal, da si želi pesem, ki je v osnovi poročna balada, zapeti tudi na svoji poroki.

