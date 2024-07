Prvi tak posel: Črna gora nabavila šest slovenskih brezpilotnikov belin-V 24ur.com Obrambna ministra Slovenije in Črne gore Marjan Šarec in Dragan Krapović sta na vojaškem letališču Knjaz Danilo v Golubovcih opravila uradno primopredajo šestih brezpilotnih letal belin-V, slovenskega proizvajalca C-Astral iz Ajdovščine, in sistema protiletalske obrambe BANS.

