Poklukar: Policija obvladuje razmere na področju nezakonitih migracij SiOL.net Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes sestal s predstavniki Združenja mestnih občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije ter z njimi spregovoril o nezakonitih migracijah. Poklukar je dejal, da policija razmere obvladuje in je letos prijela že več kot 300 tihotapcev, so sporočili z ministrstva.

