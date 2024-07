Turki razžalostili Avstrijce, Nizozemci gladko prek Romunov Sportal V ponedeljek se je po hudem boju in izvajanju enajstmetrovk proti Portugalski od Eura poslovila slovenska reprezentanca. Torkov spored so odprli Romuni in Nizozemci, slednji pa so slavili s 3:0. Avstrijci so lovili prvi četrtfinale na evropskih prvenstvih, a so jim Turki to preprečili. Bilo je 2:1, Merih Demiral pa je zabil najhitrejši gol v zgodovini izločilnih bojev na Euru. Potreboval je 57 sek...

