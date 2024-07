Razočarani Vilfan brutalno nad košarkarje: To je blamaža! To je sramota! Ekipa Slovenska reprezentanca si je na uvodu olimpijskih kvalifikacij privoščila pravo blamažo. Po slabi in brezkrvni predstavi proti Hrvaški ni imela pravih možnosti za zmago. Na koncu je tekmo izgubila za znosnih 16 točk (108:92).



Več na Ekipa24.si

Sorodno