Viktor Orban na “mirovni misiji” v Ukrajini topnews.si Madžarski premier Viktor Orban je včeraj med nenapovedanim obiskom Kijeva predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj premisli o krajšem premirju, ki bi pospešilo mirovne pogovore z Rusijo. Gostitelj je Orbanu sporočil, da ceni njegov obisk ob začetku madžarskega predsedovanja Svetu EU, in poudaril, da Ukrajina potrebuje pravičen mir. In the framework of the […]...

Sorodno