Ekstremne razmere na Kitajskem, evakuirali 250 tisoč ljudi #video #foto SiOL.net Kitajska se zadnje mesece sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami, od vročinskih valov do neurij in nalivov. V provinci Anhui na vzhodu so do torka popoldne evakuirali skoraj 250 tisoč ljudi, medtem ko več delov države pestijo obilne padavine, zaradi katerih naraščajo vodostaji rek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

