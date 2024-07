Moški na območju Viča v Ljubljani z ostrim predmetom napadel partnerico, ki je umrla SiOL.net Ljubljanske policiste so v torek zvečer obvestili, da je na območju Viča 46-letni moški z ostrim predmetom hudo poškodoval svojo 44-letno partnerico. Ta je zaradi poškodb na kraju napada umrla. Policisti so osumljencu kaznivega dejanja zoper življenje in telo odvzeli prostost, so sporočili ljubljanski policisti.

