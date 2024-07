V javni razpravi novela zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Vlada RS Na portalu e-demokracija je objavljen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (predlog zakona), katerega namen je izboljšati položaj tako otrok v rejništvu kot tudi izvajalcev rejniške dejavnosti. Javna razprava je odprta do 30. avgusta. Zainteresirane deležnike vabimo, da v tem roku podajo svoje mnenje in predloge.

