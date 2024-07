Novi izraelski napadi: “Gaza si ne more privoščiti, da izgubi več bolnišnic” N1 Izraelska vojska je v torek malo pred polnočjo z dronom ciljala begunsko taborišče Nur Šams na zasedenem Zahodnem bregu in pri tem ubila štiri moške. O več smrtnih žrtev izraelskih napadov danes znova poročajo tudi iz Gaze, kjer so bili prisiljeni evakuirati vseh 320 pacientov Evropske bolnišnice pri Han Junisu na jugu palestinske enklave.

