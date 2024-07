Razpis za Zoisove štipendije Gorenjski glas Kranj – Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada so objavili javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za prihodnje šolsko in študijsko leto. Rok za oddajo vlog za tiste, ki bodo prvič oddali...

