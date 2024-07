Mednarodna simulacijska vaja Afriška prašičja kuga Vlada RS Predstavniki Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so se udeležili dvodnevne mednarodne simulacijske vaje na temo afriške prašičje kuge, ki so jo 1. in 2. julija 2024 organizirale Štajerska, Koroška in Gornja Avstrija skupaj z avstrijskim ministrstvom za zdravje in Republiko Slovenijo.