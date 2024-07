Včeraj okoli 18.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarke in voznika tovornega vozila v Brežicah. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 66-letni voznik tovornega vozila, ki je v križišču odvzel prednost 61-letni kolesarki. Ta je po trčenju padla in se lažje poškodovala. Povzročitelju nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. preberite več »