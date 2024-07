Preteklo nedeljo so policisti opravljali nadzor prometa po pomurski avtocesti. Med nadzorom so ujeli državljana Romunije, ki je vozil s hitrostjo 209 kilometrov na uro, pozneje pa tudi državljana Italije, ki je divjal 220 kilometrov na uro. Obema voznikoma je bilo izrečenih 1.200 evrov kazni in devet kazenskih točk.