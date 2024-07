Center za brezdomne in uršulinke do poravnave, deložacija preložena za dve leti Družina

Potem ko je center za brezdomne v Plečnikovem podhodu v Ljubljani pred dobrim letom ostal brez najemne pogodbe in je bil v postopku deložacije, je prišlo do preobrata v tej zadevi. Center za brezdomne in red uršulink sta namreč po mediaciji, v kateri sta posredovali Nadškofija Ljubljana in Slovenska karitas, sklenila poravnavo, po kateri je deložacija preložena za največ dve leti....

Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič

Matjaž Kek