Messija ne bo na olimpijskih igrah, bosta pa Otamendi in Alvarez 24ur.com Nicolas Otamendi in Julian Alvarez sta med štirimi argentinskimi nogometaši, ki so sodelovali pri osvojitvi naslova svetovnega prvaka leta 2022 in bodo v argentinski ekipi na olimpijskem turnirju v Parizu. Lionel Messi je bil del ekipe leta 2008, a tokrat ne bo igral.

