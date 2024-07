Damjan Murko pristal v UKC Maribor Lokalec.si Štajerski slavček Damjan Murko ima za seboj težak vikend. Kot so izvedeli pri Slovenskih novicah, je moral v soboto zaradi oteženega dihanja obiskati mariborski UKC. Kot je omenjenemu mediju zaupal, se je to zgodilo po petem nastopu – ob koncih tedna jih ima, kot pravi, včasih tudi po devet. Kot še navajajo Slovenske novice je Damjan Murko poudaril, da so se zaposleni na UKC Maribor do njega vedli ...

