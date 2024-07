Vstopnice za olimpijski odbojkarski turnir so na voljo RTV Slovenija Organizatorji olimpijskih iger v Parizu so predstavili tedensko izdajo vstopnic. Gre za dodatno možnost nakupa vstopnic, v okviru katere je mogoč tudi nakup vstopnic za tekme slovenske odbojkarske reprezentance, so sporočili iz OKS.

