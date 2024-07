Na Hrvaškem pridržali četverico zaradi preprodaje kokaina iz Slovenije Demokracija Piše: C. R., STA Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je uvedel preiskavo proti štirim hrvaškim državljanom zaradi domnevne preprodaje kokaina. Policija sumi, da so drogo nabavljali v Sloveniji in jo preprodajali v hrvaški Istri, pri čemer so zaslužili več kot 30.000 evrov, so danes sporočili iz Uskoka. Prvoosumljeni je po navedbah Uskoka 57-letni Hrvat, k

Sorodno





Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Matjaž Kek

Janez Janša