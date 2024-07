Vatikan: Italijanski najstnik bo postal prvi svetnik iz generacije milenijcev Demokracija Piše: C. R., STA Papež Frančišek je potrdil kanonizacijo 15-letnega Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 umrl za levkemijo, poročajo tuji mediji. Acutis, ki so ga zaradi širjenja katolištva na spletu poimenovali božji vplivnež, bo tako postal prvi svetnik iz generacije milenijcev. Točen datum njegove kanonizacije ni znan, najverjetneje pa se bo to zgodilo prihodnje leto. Oktob

