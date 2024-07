Celjski policisti so bili sinoči obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Domna Marota iz Celja.

Visok je okoli 170 cm, vitke postave in ima kratke črne lase. Ko so ga nazadnje videli je bil oblečen v temne kratke hlače, temnejši pulover in obut v rdeče športne copate

Vse, ki bi ga opazili, naprošajo, da pokličejo na telefonsko številko Policijske postaje Celje 03 54 26 400, na številko 113 oz ...