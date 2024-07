Poklon 100-letnici rojstva sopranistke Ondine Otta Klasinc v njenem SNG-ju Maribor RTV Slovenija V Mariboru so se poklonili sopranistki Ondini Otta Klasinc, saj 16. julija letos mineva 100 let od njenega rojstva. Tamkajšnja gledališka hiša in univerzitetna knjižnica sta organizirali predstavitev biografske-spominske publikacije in koncert.

Sorodno