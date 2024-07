Na Hrvaškem med najbolj iskanimi poklici natakarji, prodajalci in vozniki 24ur.com Indeks prostih delovnih mest na Hrvaškem se je junija glede na enako obdobje lani zvišal za 0,4 odstotka, s čimer se je končal petmesečni trend padanja. Med petimi najbolj iskanimi poklici so bili junija prodajalec, natakar, kuhar, skladiščnik in voznik; pri teh so zaznali 1,1 odstotka večje število oglaševanih delovnih mest kot pred letom dni.

Sorodno Omenjeni Hrvaška

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Primož Roglič

Matjaž Kek