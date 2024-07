Francosko tožilstvo zahteva obtožnico za režiserja Benoita Jacquota RTV Slovenija Francosko tožilstvo zahteva obtožnico proti režiserju Benoitu Jacquotu zaradi posilstva igralke Julie Roy in Isilde Le Besco. Jacquota, ki zanika vse obtožbe, so pridržali in zaslišali že v ponedeljek, so izpustili pod sodnim nadzorom.

