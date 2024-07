Za evropski vrh se bori le še osem reprezentanc 24ur.com Znanih je osem ekip, ki se bodo pomerile v četrtfinalu Eura in med seboj obračunale za trenutno najbolj želen kos kovine na stari celini. To so Španija, Nemčija, Portugalska, Francija, Nizozemska, Turčija, Anglija in Švica. Favoriti za naslov so po dobrih predstavah Španci, največje presenečenje turnirja pa je reprezentanca Turčije.

Sorodno