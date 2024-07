Demokracija ne sestoji samo v institucijah, zakonih, postopkih, pravicah in dolžnostih, ampak pomeni tudi vključevanje drugega, šibkejšega in odrinjenega na obrobje. Pomeni zoperstavljanje kulturi odvečnega, raznim oblikam odvisnosti, nedostojnim razmeram v zaporih in tolikim ranam, ki jih prizadenejo duševne bolezni. Tako meni predsednik Italijanske škofovske konference kardinal Matteo Zuppi, ki ...