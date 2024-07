Nova Zelandija z zmago še otežila delo Dončiću in Sloveniji Sportal Hrvaška je na olimpijskih kvalifikacijah v Pireju v torek nadigrala Slovenijo, v sredo pa izgubila z Novo Zelandijo. Ta je zadnjo četrtino dobila s 16:7, tekmo pa z 90:86. To je Luki Dončiću in soigralcem samo še otežilo delo, saj morajo zdaj za vsaj drugo mesto v skupini in s tem za polfinale turnirja Novozelandce premagati vsaj za 10 točk. V drugi skupini je Grčija s 109:82 premagala Dominikansk...

Sorodno









Omenjeni Grčija

Hrvaška

Luka Dončić

Nova Zelandija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Janez Janša

Klemen Boštjančič

Frančišek Verk