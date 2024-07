V Tolminu umetniški in glasbeni festival Sajeta Dnevnik V Tolminu se je danes začel 25. mednarodni umetniški in glasbeni festival Sajeta. Do 7. julija bo ponudil približno 30 koncertov izvajalcev iz 17 držav.

