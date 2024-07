Prometna nesreča v Hočah, poškodovan motorist Lokalec.si Včeraj so mariborski policisti obravnavali prometno nesrečo v Hočah. “Na območju Hoč pri Mariboru smo obravnavali prometno nesrečo II. kategorije, voznik motornega kolesa je, po prvih ugotovitvah, zaradi vožnje preblizu roba vozišča padel, pri tem se je lažje poškodoval,” so sporočili iz PU Maribor. Izvajali so poostrene aktivnosti Med 17. in 30. junijem so sicer na območju Policijske uprave Mar ...

