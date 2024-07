Veselica na Štajerskem dobiva epilog: Kazensko ovadeni reditelji in varnostniki, v pretepu je bilo poškodovanih kar enajst ljudi Lokalec.si Na veselici v Vitanju v začetku meseca maja je izbruhnil množičen pretep, v katerem so bili udeleženi varnostniki, reditelji in obiskovalci. Na Policijski upravi Celje so zdaj zaključili s preiskavo nepravilnosti pri množični kršitvi javnega reda in miru na prireditvi v Vitanju, ki je potekala 4. maja letos. “Nekaj čez drugo uro zjutraj je na prizorišču prišlo do množične kršitve javnega reda in m ...

