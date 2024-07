Piše: Dr Jože Dežman, predsednik komisije Spoštovana predsednica RS, Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč pozdravlja vašo pobudo, ko ste v govoru 24. junija 2024 poudarili, da je »čas je, da ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne dostojno pokopljemo vse Slovenke in Slovence in druge ljudi, ki doslej niso imeli pravice do groba.« Upamo, da bomo v nadaljevanju uspešno sodel ...