Nov most na Hrvaškem: visok bo kot pelješki, imel bo štiri pasove SiOL.net Na Hrvaškem bodo začeli graditi most, ki bo povezoval območje Brižin v Kaštelu z območjem Stinice v Splitu. Štiripasovni most bo dolg kilometer in pol, gradnja pa je ocenjena na sto milijonov evrov, piše Jutarnji.hr.

