Prireditelji olimpijskih iger in Mednarodni olimpijski komite sta zavrnila namige, da zaradi političnih pretresov v Franciji razmišljata o odpovedi olimpijskih iger v Parizu. "To je očitno del dezinformacijske kampanje proti Franciji, Moku in olimpijskim igram," agencije povzemajo sporočilo Moka.



Več na Ekipa24.si