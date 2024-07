Policisti prijeli starega znanca: kradel gorivo, sumijo ga najmanj 79 tatvin 24ur.com Policisti so odvzeli prostost 41-letnemu državljanu Slovenije, ki je osumljen kraje goriva na bencinskih servisih v Ljubljani in okolici. To naj bi počel vse od marca pa do junija, s tem pa je povzročil za 17.000 evrov škode. Uradno so ga osumili 79 tatvin, vpleten pa naj bi bil še v vsaj 25 istovrstnih kaznivih dejanj.

