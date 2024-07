Kamp Goran Dragić v polnem teku: "Cilj je, da vsi prevzamejo Goranove vrednote" RTV Slovenija Laško gosti že 10. košarkarski kamp Gorana Dragiča. Letos se je zbralo rekordno število mladih športnikov, ki so stari med devet in 15 let. Kar 145 otrok iz osmih držav nabira športne izkušnje, obenem pa pridobiva novo znanje na različnih področjih.