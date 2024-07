Število žrtev in prizadetih v poplavah v Indiji in Bangladešu narašča RTV Slovenija Monsunsko deževje, ki je povzročilo obsežne poplave in zemeljske plazove, je v severovzhodni Indiji in sosednjem Bangladešu zahtevalo najmanj devet življenj, so danes sporočile pristojne oblasti.

