Računsko sodišče je objavilo izsledke revizije poslovanja političnih šestih strank v letu 2022. Konec preteklega leta je sodišče najprej objavilo revizijsko poročilo o poslovanju strank Levica in NSi, konec februarja stranke SLS, zdaj pa so objavljena poročila še za stranke SDS, Levica in Gibanje Svoboda. Svobodi in SD je po opravljeni reviziji izreklo pozitivno mnenje, SDS pa mnenje s pridržkom.