Piše: Nova24tv.si Računalniki so bili po besedah ministrice Emilije Stojmenove Duh nujno potrebni, a jih še do danes ni uspela razdeliti. Že pri sami nabavi je šlo po mnenju Agencije za varstvo konkurence (AVK) za sum korupcije, računsko sodišče pa je ugotovilo, da je bil nakup v vrednosti 6,5 milijona evrov neučinkovit in negospodaren. Slovenija je pod njenim vodstvom na številnih področjih nazad ...